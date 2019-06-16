У Києві прогримів потужний вибух через витік газу [ Редактировать ]
Потужний вибух у Києві. Напередодні опівночі прогриміло в одному з гаражних кооперативів у Шевченківському районі столиці. Очевидці кажуть, чули різкий запах газу. Саме його витік серед імовірних причин називає і поліція. Вибуховою хвилею пошкодило газову трубу, повибивало шибки в сусідніх будинках та вщент зруйнувало три гаражі. Завали поки що не розбирають - чекають на слідчі дії.
"Задрожали стекла. На месте сейчас очень сильный запах газа у людей повылетали стекла на верхних даже етажах и вот сей час, на место, мы видим, прибыли несколько бригад спасателей. Скорая дежурит. Очень много прибыло охранных фирм. Был слышен, во первых очень мощный взрыв. Была такая туча пыли. Она быстро улеглась минут за п’ять".
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