С февраля 2019 года около 300 дельфинов оказались на мели, что в три раза больше обычного показателя, 98% из них погибли. Об этом пишет издание The Gardian.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выяснили, что с начала февраля на побережье Мексиканского залива оказались выброшенными не менее 279 дельфинов, что в три раза больше обычного показателя. Около 98% животных умерли.

Ученые продолжат изучать вопрос о том, влияют ли последствия взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году на смерти животных. В результате длительного разлива нефти у морских обитателей фиксировали проблемы с легкими и надпочечниками, аномалии крови и общее плохое состояние. Разлив также привел к гибели крупнейшего дельфина в Мексиканском заливе. В наиболее загрязненных районах репродуктивность дельфинов сильно упала и до сих пор остается ниже нормы.

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Из-за чего умирают дельфины?

На побережье штата Миссисипи по состоянию на среду был найден 121 дельфин, в Луизиане — 89, в Алабаме — 32 и 37 во Флориде. У 23% дельфинов, выброшенных на берег от Луизианы до Флоридского Панхандла, были раны, вызванные воздействием пресной воды. Уровень солености в заливе уменьшается из-за открытия водосброса в Луизиане.

Последствие сброса пресной воды для дельфинов Миссисипи были даже хуже, чем от разлива нефти. В течение всего 2010 года в Миссисипи был обнаружен 91 мертвый дельфин. За 2019 год на побережье штата выбросило уже 126 дельфинов.

Однако исследование 2015 года показало, что дельфины продолжают умирать годами из-за повреждений в результате разлива нефти. Воздействие пресной воды не является причиной смерти всех животных, поэтому ученые продолжают изучать явление. К сожалению, 70% тушек дельфинов слишком разложились для проведения вскрытия.

Другие возможные причины вымирания - наличие химических веществ и других загрязнителей в речной воде, а также изменения в привычном рационе дельфинов. Рыба и крабы, нуждающиеся в более высокой солености, покинули заливы и лиманы, где живут 15 из 17 групп дельфинов региона. Такие группы имеют тенденцию оставаться на своих родных территориях, несмотря на изменения, которые могут нанести им вред.

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