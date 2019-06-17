За прошедшие сутки, 16 июня, боевики на Донбассе 30 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных были ранены. Об этом сообщают пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Два боевики осуществили обстрелы с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Талаковка, Новотроицкое, Паврополь, Лебединское, Пищевик, Богдановка, Опытное, Широкине, Новогнатовка, а также вблизи Южного, Крымского, Новотошковского, Станицы Луганской.

Сообщается, что по данным разведки 15 июня два оккупанта получили ранения.

От начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз в районах Широкиного, Лебединского, Талаковки, Пишевика, Водяного, Южного, Новотошковського. За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе возникли перебои с водой.