В понедельник, 17 июня, курс биткоина поднялся выше отметки в $9 тысяч. Такой скачок зафиксирован впервые с мая 2018 года. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk

Стоимость криптовалюты 16 июня достигала $9 385. В понедельник биткойн торгуется на уровне $9 141,17.

Биткоин подорожал более чем на 22% за последние 30 дней и на 142% с начала 2019 года.Тем не менее, курс криптовалюты по-прежнему существенно ниже пиковых уровней, отмеченных в конце 2017 года, когда он был близок к $20000.

Другие криптовалюты также дорожают: курс эфира (Ethereum) поднялся в понедельник на 1%, Bitcoin Cash (BCH) - на 1,6%.

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