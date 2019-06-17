Курс биткоина достиг нового максимум [ Редактировать ]
В понедельник, 17 июня, курс биткоина поднялся выше отметки в $9 тысяч. Такой скачок зафиксирован впервые с мая 2018 года. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk
Стоимость криптовалюты 16 июня достигала $9 385. В понедельник биткойн торгуется на уровне $9 141,17.
Биткоин подорожал более чем на 22% за последние 30 дней и на 142% с начала 2019 года.Тем не менее, курс криптовалюты по-прежнему существенно ниже пиковых уровней, отмеченных в конце 2017 года, когда он был близок к $20000.
Другие криптовалюты также дорожают: курс эфира (Ethereum) поднялся в понедельник на 1%, Bitcoin Cash (BCH) - на 1,6%.
Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине резко выросли.
по теме
Биткоин: курс криптовалюты резко "взлетел"
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает стремительно повышаться в цене
Биткоин: курс криптовалюты стремительно растет
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает стремительно повышаться в цене
Биткоин: курс криптовалюты снова вырос
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), снова вырос в цене
Новая программа с Украиной: в МВФ назвали сроки
В пятницу, 14 июля, на брифинге в Вашингтоне, директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс рассказал, когда буде обсуждаться вопрос о формате сотрудничества с Украиной
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 13 июня
В четверг, 13 июня, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились