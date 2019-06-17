В понедельник, 17 июня, в городе Каменка-Бугская Львовской области, в ресторане "Озон ", отравились 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

16 июня в 14:00 во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Каменка-Бугскую центральную районную больницу пациентов, которые питались в ресторане Озон (город Каменка-Бугская, улица независимости, 16), вечером 14 июня.

Всего за помощью обратились пять 5 человек, среди которых один ребенок. Все они госпитализированы.

Кроме того, 16 июня за медицинской помощью в медучреждения Львова обратилось девять человек.

"По состоянию на 7.00 17 июня в стационаре находится 14 человек, в том числе и один ребенок. Состояние госпитализированных пациентов средней тяжести", - рассказали в пресс-службе.

Ранее мы писали о том, что во Франции врач намеренно отравил 17 пациентов.