Atlas Weekend 2019: в Украине впервые выступит репер ASAP Rocky [ Редактировать ]
С 9 по 14 июля в Киеве пройдет самый масштабный фестиваль страны Atlas Weekend.
Организаторы анонсирую более 250 артистов, которые будут выступать на 4 сценах фестиваля. Море музыки, позитива и почти круглосуточные танцы до упаду - вот что ожидает всех, кто собрался посетить фестиваль в этом году.
Также, для любителей реп-музыки организаторы приготовили особый сюрприз - впервые в Украине, в рамках фестиваля, выступит ASAP Rocky.
Обладатель золотых и платиновых пластинок, первых ступенек в чартах Billboard 200, Гремми в номинации "Лучшее музыкальное видео" и контрактов с лучшими американскими лейблами. Впервые в Украине эксцентричный репер ASAP Rocky станет хедлайнером пятого дня фестиваля - 13 июля.
Популярным репер стал благодаря своему треку "Live.Love", еще в 2011 году. Сейчас исполнителя называют одним из самых успешных музыкантов в мире. Свой третий альбом "Testing" ASAP Rocky записал вместе с Moby и FKA Twings.
Напомним, что один из дней фестиваля Atlas Weekend будет бесплатны.
по теме
Atlas Weekend 2019: в Киеве пройдет самый масштабный фестиваль страны
Уже ровно через месяц, 9 июля в Киеве стартует самый масштабный и грандиозный фестиваль Украины и Европы. Столица почти неделю будет гулять под самые свежие украинские и мировые хиты, а на сценах фестиваля будут выступать артисты со всемирно известными именами
Atlas weekend 2019: один из дней фестиваля будет бесплатным
С 9 по 14 июля в Киеве пройдет самый масштабный фестиваль страны Atlas weekend 2019. Почти на всю неделю столичный ВДНХ превратиться в концентрацию счастья, музыки и улыбок - каждый там найдет что-то для себя
На фестивалі "Відеожара" українські блогери ділилися секретами свого успіху
Вони захоплюють інформаційний світ - успішні відеоблогери зібралися на фестиваль "Відеожара" у Києві та розкрили свої секрети
"Божі діти": керівництво УПЦ нагородило знедолених дітей
У столичному Жовтневому палаці відбувся щорічний фестиваль під назвою "Божі діти"
У Києві відбувся "Кольоровий пробіг"
Пакет фарби, біла футболка та хороший настрій. Це незмінні атрибути щорічного "Кольорового пробігу" в столиці. Цьогоріч до різнобарвного марафону долучилося кілька тисяч киян та гостей міста