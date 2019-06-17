С 9 по 14 июля в Киеве пройдет самый масштабный фестиваль страны Atlas Weekend.

Организаторы анонсирую более 250 артистов, которые будут выступать на 4 сценах фестиваля. Море музыки, позитива и почти круглосуточные танцы до упаду - вот что ожидает всех, кто собрался посетить фестиваль в этом году.

Также, для любителей реп-музыки организаторы приготовили особый сюрприз - впервые в Украине, в рамках фестиваля, выступит ASAP Rocky.

Обладатель золотых и платиновых пластинок, первых ступенек в чартах Billboard 200, Гремми в номинации "Лучшее музыкальное видео" и контрактов с лучшими американскими лейблами. Впервые в Украине эксцентричный репер ASAP Rocky станет хедлайнером пятого дня фестиваля - 13 июля.

Популярным репер стал благодаря своему треку "Live.Love", еще в 2011 году. Сейчас исполнителя называют одним из самых успешных музыкантов в мире. Свой третий альбом "Testing" ASAP Rocky записал вместе с Moby и FKA Twings.

Напомним, что один из дней фестиваля Atlas Weekend будет бесплатны.