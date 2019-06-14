С 9 по 14 июля в Киеве пройдет самый масштабный фестиваль страны Atlas weekend 2019. Почти на всю неделю столичный ВДНХ превратиться в концентрацию счастья, музыки и улыбок - каждый там найдет что-то для себя.

Организаторы уже второй год под ряд радуют фанатов фестиваля тем, что делают один из фестивальных дней бесплатным. Таким образом, любой желающий сможет посетить концерты 9 июля, в день открытия фестиваля.

Отметим, что на этот день организаторы уже объявили часть музыкантов, которые будут играть на сценах Atlas weekend, но главных хедлайнеров пока все же скрывают. И так, 9 июля будут играть: ONUKA, Epolets, Letay, O.Torvald, Karna, Trank, Nereis, Yuko, [O].

Ранее мы писали о том, что же подготовили организаторы Atlas weekend в 2019 году для посетителей фестиваля.