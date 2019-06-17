Біля курорту Туреччини затонув катер з мігрантами [ Редактировать ]
Восьмеро нелегальних мігрантів загинули сьогодні неподалік турецького курорту Бодрум, коли катер, який перевозив їх, затонув.
Як повідомила прес-служба Берегової охорони Туреччини, в операції з порятунку взяли участь два сторожових судня, гелікоптер і команда водолазів. 31 нелегала вдалося врятувати.
Наразі, достеменно невідомо з якої країни вони походять, але є інформація, що катер прямував до Греції. Врятували вдалося 31 людину.
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