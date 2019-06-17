Восьмеро нелегальних мігрантів загинули сьогодні неподалік турецького курорту Бодрум, коли катер, який перевозив їх, затонув.

Як повідомила прес-служба Берегової охорони Туреччини, в операції з порятунку взяли участь два сторожових судня, гелікоптер і команда водолазів. 31 нелегала вдалося врятувати.

Наразі, достеменно невідомо з якої країни вони походять, але є інформація, що катер прямував до Греції. Врятували вдалося 31 людину.