В понедельник, 17 июня, в Харькове в районе Коммунального рынка произошло ЧП. Водитель троллейбуса упала с крыши транспорта, передают местные СМИ.

"Бригада прибыла на вызов через две минуты и выяснила, что 33-летняя водитель троллейбуса во время ремонта дуг по неосторожности упала с крыши. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего доставили в больницу", - рассказали медики.

На сколько тяжелое состояние пострадавшей - пока неизвестно.

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