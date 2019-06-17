В Харькове женщина упала с крыши троллейбуса [ Редактировать ]
В понедельник, 17 июня, в Харькове в районе Коммунального рынка произошло ЧП. Водитель троллейбуса упала с крыши транспорта, передают местные СМИ.
"Бригада прибыла на вызов через две минуты и выяснила, что 33-летняя водитель троллейбуса во время ремонта дуг по неосторожности упала с крыши. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего доставили в больницу", - рассказали медики.
На сколько тяжелое состояние пострадавшей - пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП, а также под Днепром женщину залило серной кислотой.
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