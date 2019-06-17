На погані дороги в Україні не скаржиться хіба що лінивий

Капітальний ремонт траси Миколаїв-Кропивницький під загрозою зриву. Анонсоване оновлення дороги відкладається. Гроші для робіт є, проект затвердили. А от підрядника досі не обрали. Чому? Намагалася з'ясувати Марина Михайловська.

На погані дороги в Україні не скаржиться хіба що лінивий. На Миколаївщині говорять вже не про дороги, а просто про напрямки. Адже назвати трасою те, що поєднує Кіровоградську та Миколаївську області важко. Відстань 87 кілометрів подолати дуже непросто. Швидкість подекуди доводиться зменшувати до 5 кілометрів за годину. А застрягнути можна на декілька діб. Владислав повертається з відпочинку на морі до Черкас. Саме через погані дороги курорти на українському півдні для його родини практично недоступні.

"От Кировоградской области до Воссиятского дорогу сделали, но это Кировоградская область. А вот участок до Николаева это просто…С каждым годом все хуже и хуже", - говорить Владислав Голубничий, водій.

"Ужасное состояние" там один кусок такі бугри, веселі горки", - вважає Володимир, водій.

Траса національного значення Кропивницький-миколаїв мала в Україні стати другою, зробленою з бетону. На це держава готова була виділити більше мільярда гривень. Але фірми-шляховики не змогли поділити такий ласий підряд. Через скаргу одного з п'яти учасників тендеру торги в травні заблокували, а в червні взагалі скасували.

"Полтавабудцентр" не має досвіду. Замість того, аби піти працювати на асфальт, вона почала займатися юридичним шантажем, почали подавати скарги". "антимонопольний комітет прийняв рішення - скасував тендер на 1 млрд. 100 млн. І це компанія "полтавабудцентр"робить по всій Україні", - говорить Андрій Максименко, в.о. голови Служби автодоріг в Миколаївській області.

За умовами тендеру мали відремонтувати 37 кілометрів траси від Водяно-Лорине до Миколаєва. Початок робіт був запланований на вересень. Тепер же Служба автомобільних доріг Миколаївської області має організовувати новий конкурс. Активіст Ярослав Захаренко вже багато років займається питанням доріг. Він переконаний, проблема в недосконалості процедури. І схеми її обходу несумлінні підприємці вже давно добре відпрацювали.

"Можно делать бизнес на дороге. Я могу зарегистрировать предприятие сегодня, заключу договора оренды на дорожную технику, буду подаваться на все тендера, а потом буду подавать жалобы. Ребята, хотите провести тендер, дайте мне 10, 500 тысяч и я заберу свои претензии", - говорить Ярослав Захаренко, громадський активіст.

Новий тендер на ремонт траси Н-14 днями вже оголосили. А от чи буде він результативним та коли нарешті по трасі можна буде безперешкодно проїхати, спрогнозувати важко. До того ж, торік через подібний інцидент Миколаївщина вже втрачала гроші і залишилася без для ремонту доріг.