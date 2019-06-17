Нове й найкраще. У Франції відкрився один із найвідоміших авіасалонів Ле Бурже. Чим дивували світові гіганти? Та які розробки представила Україна? Усе бачила Ірина Баглай.

Аеродром Ле Бурже. Останні приготування перед відкриттям. До безпеки посиленна увага. Літаком європейського гіганта airbus - А 330, який відзначає цього року півсторічний ювілей, на авіашоу прибуває президент Франції Емануель Макрон.

Першими в небо здіймаються винищувачі і в повітрі з'являється прапор Франції.

Раз на два роки в небо Франціі один за Одним здіймаються сотні літаків, щоб виконати неймовірні трюки в повітрі. Ле бурже 2019 зібрав 2000 компаній.

У своїй маневренності не поступаються винищувачам і пасажирські авіасудна. Вони ще з землі стартують під кутом майже в 90 градусів.

Серед новинок і вертоліт компаніі Airbus H 145. Модернізована модель, яку за підписаним раніше контрактом із МВС першою отримає Україна. 8 таких машин поповнять вертолітний парк у рамках єдиної системи авіабезпеки МВС.

"Це вже не чотири лопасті, це вже п'ять лопастей. Було дійсно проривом для компанії Airbus інсталювати в меншу 145 модель, це збільшує економічність, операційну здатність, стабільність при виконанні польотів і меншу кількість вібрацій", - говорить Сергій Гончаров, заступник міністра внутрішніх справ.

До технічних бонусів додалися й грошові. За цю модернізовану модель Україна не доплатить ані копійки. Ще одна гарна новина від топ менеджмента компаніі два гелікоптери Н-125 підрозділи МВС отримають достроково.

"У нас будет поставка вертолетов Н125 практически на полтора года оговоренных сроков. Проект развивается быстрее, и академия в Кременчуге, которая у нас будет, получает новое подспорье", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

"Наша співпраця - не лише постачання машин, а ще з надання сервісу підготовки особового складу для польотів, а також з розбудови центрів обслуговування вертольотів", - говорить Бруно Івен, гендиректор Airbus Helicopters.

Серед трьох десятків павільйонів і украінський Антонов. Ле Бурже місце, де підписують багатомільонні контракти - стало і майданчиком для домовленностей між міністром Арсеном Аваковим і керівництвом підприємства про закупівлю 13 літаків АН 188 для міністерства внутрішніх справ.

"Эти машины, которые будут эксплуатироваться у нас в Украине, очень хороший сигнал для всех других покупателей. Это стратегия - мы купим 13 у него купят еще 50".

"Это будет современный самолет цифровой сертификация предполагается отечественная в госу", - говорить Олександр Донець, керівник ДП "Антонов".

Відмовитися від запчастин російського виробництва - те, що здавалося неможливим, здійснилося. Літаки Ан-188 злітатимуть із двигунами французької компаніі "Шафран". Цей контракт "Антонов" і французи підписали на цьогорічному лєбурже. На порозі створення і запуску власного ваговика і "Мотор Січ".

"Мы входим в другую нишу, мы не хотим конкурировать там, где уже есть. Наш вертолет будет поднимать не 10-12 тонн, а 16 тонн. Он будет перевозить на 16 десантников, а 32-36", - говорить Вячеслав Богуслаєв, президент АТ "Моторсіч".

Майже на старті й українська ракета.

"Собираемся, если бы производство не подводило, побороться заменить двигатель в Америке на наш двигатель такой-то. Так что Украина была есть и будет аэро-космической державой", - говорить Олександр Дегтярьов, керівник Кб "Південне".