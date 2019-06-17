У Німеччині назвали причину скандального вбивства політика [ Редактировать ]
Підтримка міграційної політики ЄС могла коштувати життя відомому німецькому політику Вальтеру Любке. Поліція Німеччини затримала підозрюваного у його вбивстві та заявляє про "правий слід". Подробиці справи - від Тетяни Логунової.
Вальтера Любке впливового регіонального політика вбили на початку червня. Його застрелили на терасі власного будинку в передмісті Касселя. Стріляли з короткоствольної зброї, куля влучила в голову. Тяжкопораненого політика знайшли рідні й викликали швидку, але медикам так і не вдалося врятувати його життя.
"Нам усім його бракуватиме. Це велика втрата для регіону та країни. Сьогодні ми дякуємо людині, яка все своє життя служила державі й була нашим другом", - говорить Фолькер Буф'є, прем'єр-міністр землі Гессен.
Політичний мотив убивства силовики відразу розглядали як основну версію. Любке був знаний своєю підтримкою міграційної політики Ангели Меркель. І навіть публічно заявляв, що німці, невдоволені прийомом біженців, завжди можуть виїхати з країни. Через що - не раз отримував погрози від представників так званої ультраправої сцени.
Підозри слідчих, схоже, підтвердилися. Поліція вже заарештувала підозрюваного в убивстві політика. Це чоловік, якого неодноразово притягували до відповідальності за завдання тілесних ушкоджень і незаконне володіння зброєю. За даними поліції, затриманий тісно контактував з ультраправими угрупованнями.
Тепер справу розслідуватиме Генеральна прокуратура Німеччини.
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