Цього шоу Україна чекала 28 років. Легенда рок-музики група Kiss вперше виступила в Києві. Побували на концерті й наші кореспонденти.

Побачити й почути Kiss.

"46 років разом. Вони ціла епоха в рок-музиці".

Легендарні музиканти вирушили в прощальне світове турне і вперше в історії зіграли концерт в Україні

За день до виступу культової групи в аеропорту Київ посилили заходи безпеки. Сідає літак. Пол Стенлі, Джин Сіммонс, Ерік Сінгер і Томмі Таєр вперше в Україні. По Києву їх супроводжує колона байкерів.

Фанам не відомо, куди саме прибули легенди рок-музики. Щоб почути своїх кумирів - вони очікують у центрі міста.

Головна музична подія року - легендарні Kiss вже в Києві. Щоб побачити виступ музикантів наживо перед НСК "Олімпійский" вишукувалися черги з декількох тисяч фанатів

І нарешті початок грандіозного шоу. На сцені Демон. Зоряне дитя. Кіт і прибулець - легенди ґлем-року. За 46 років музичної кар'єри група продала понад 100 мільйонів записів та посіла почесне місце в "залі слави рок-н-ролу"

"Это самая лучшая группа. которая есть в мире. Я ждал, я 30 лет шел сюда и я дошел. Я с утра проснулся и ехал 400 километров".

"Чекаю з дитинства цю групу. Відчуття просто неперевершені - моя мрія збулася".

Торік Kiss вирушили у своє фінальне турне. За словами музикантів, цей тур - найкраща можливість подякувати Kiss Army - відданим фанам групи. Джин Сіммонс і Ерік Сінгер зізналися без своїх шанувальників не змогли б стільки проіснувати і досягти таких вершин.

"Щоразу сцена це неймовірний драйв Але за 46 років справді чимало змінилося. Тепер, коли ми виходимо на сцену, то відчуваємо захоплення нашою аудиторією", - говорить Джин Сіммонс, соліст та бас-гітарист Kiss.

"Це велика відповідальність - виступати в цій групі. Адже таких відданих фанів, як у Kiss, немає в жодного з бендів... точно ні у кого немає", - говорить Ерік Сінгер

Shout it loud - пісня з їхнього над-успішного альбому Destroyer. Композиція побачила світ ще в березні 1976. І за кілька місяців досягла найвищих позицій в чартах. Тоді таких результатів не очікував ніхто.

Джин Сіммонс - соліст та бас-гітарист гурту. А ще його співзасновник. На сцені він дихає полум'ям. А за сильний голос та темперамент його обожнюють мільйони людей по всьому світу. Його сольний номер зриває овації.

Соліст Пол Стенлі пролітає на глядачами. А далі лунає одна з найвідоміших пісень групи.

Енергетика на стадіоні неймовірна - цього не можна передати за допомогою техніки. Тому музика Kiss буде жити вічно - впевнені самі музиканти. Вони прагнули створити серйозний бренд і досягли своєї мети. А молодим виконавцям з України легенди музики радять знайти свій образ та місце у світі.

"Будьте собою, знайдіть своє місце в світі. Світ величезний. Ми різні, але кожен з нас - унікальний. Не потрібно копіювати когось. Ви маєте знайти шлях, щоб сповна висловити свою індивідуальність, навіть унікальність. Те, що різнить вас від інших", - говорить Ерік Сінгер, ударник Kiss.

Наприкінці шоу Kiss підіймають прапор України. Величезний зал зустрічає це оваціями. Так завершується концерт. Втім, Kiss не прощаються з Україною назавжди. Навіть вивчили декілька українських слів.

"Зараз ми проведемо одне-єдине шоу в Україні. Можливо, ми ще повернемося з концертом вже в інше місто. - А як сказати "thank you" українською? - Дякую. Гарно звучить".

Kiss обіцяють повернутися. А фани мріють ще раз побачити й почути їх наживо.