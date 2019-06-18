Неделя катастроф: астролог рассказал, кому звезды сулят неудачу [ Редактировать ]
Что сулят звезды разным знакам зодиака в период с 17 по 23 июня? Многих ждут неблагоприятные события. О том, чего стоит опасаться в этот период рассказал астролог Влад Росс, пишет "Главред".
"Полнолуние создаст большой толчок для наших мечтаний, после чего наши мыслеформы, наш внутренний мир станут воплощаться в реальность. Так что однозначно можно утверждать, что 17 июня и плюс-минус два-три дня до него и после станут кульминация всего месяца", - отметил астролог.
По словам Росса, в этот период стоит быть крайне осторожными во всем, что касается поездок.
"Однозначно не стоит планировать поездки с 17 по 21 июня, поскольку этот период будет полон катастроф: масса ДТП, несчастных случаев с полетами и тому подобного. А, когда Меркурий соединится с Марсом в Раке, где Рак - это водная стихия, стремительно вырастет еще и количество утоплений и происшествий на воде. Поэтому, дорвавшись до моря, озера или реки, нужно быть очень осторожными. Ситуация усугубится еще и тем, что с 13 по 21 июня будет оппозиция Сатурна к Плутону, которые являются планетами смерти и трагедии", - объяснил эксперт.
Более-менее спокойный период ждет после 21 июня.
"Период с 21 июня и до конца месяца будет хорошим временем для отпуска. Особенно благоприятно скажется на вас поездка на море. Однако Нептун, пребывая в ретроградном движении, будет забирать много сил, может спровоцировать какой-то внутренний кризис, разочарование, привести к потере ориентиров или утрате смысла и веры. Возможна будет даже депрессия", - заявил эксперт.
Последние три дня недели будут финансово неблагоприятными.
"21-23 июня Венера будет делать жесткий квадрат к Нептуну. Лучше в это время не совершать никаких покупок, не вести финансовых дел и не осуществлять важных денежных операций. Лучше такие вопросы решать в начале недели", - резюмировал он.
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