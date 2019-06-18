Что вас ждет 18 июня и к каким изменениям готовиться - читайте в нашем гороскопе.

Овен

В этот день вы будете либо сами тянуть кота за хвост, либо это будут делать за вас или благодаря вам. Единственно правильный выход в данной ситуации - брать инициативу в свои руки и не откладывать решение вопросов на потом. Сейчас хорошее время для всего, что связано с любовью и личной жизнью.

Телец

Семейные проблемы будут стоять на первом плане. Вероятно, Тельцам потребуется поддержка или хотя бы совет преданного человека. Вы можете полностью доверять своей "второй половинке". Даже в делах, в которых, по вашему мнению, она не слишком разбирается. Посвятите ее в свои планы - действуя сообща, вы многого добьетесь

Близнецы

Сейчас идет время действий. Чем больше на данном этапе вы поработаете, тем большую отдачу получите уже в ближайшем будущем. И чтобы в один не очень прекрасный момент ваши эмоции не выплеснулись на чью-то голову, вам стоит их направить в безопасное русло.

Рак

Помилосердствуйте, вы же не совсем всемогущие, у вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взваливать на свои плечи совсем всю работу. Позвольте присоединиться к ней еще кому-нибудь.

Лев

Этот день может внести серьезные изменения в вашу жизнь. Не будьте простым наблюдателем, так как сейчас вы можете активно влиять на ход событий. Не бойтесь на работе озвучивать свои идеи. Возможно, ваше мнение окажет решающее значение. В отношениях с любимым человеком будьте искренними.

Дева

Гороскоп рекомендует Деве внедрять в жизнь свои плодотворные идеи. Оригинальный подход сегодня будут приветствоваться коллегами и начальством. В семье вас ждет напряженная атмосфера, поэтому лучше молчите, не влезайте в спор или встретьтесь с друзьями в кафе. Деловые переговоры Деве лучше не назначать - они не дадут результатов.

Весы

Весам предстоит участие в мероприятии, от которого будет зависеть их дальнейшая карьера. Вы сами счастливы, что вас пригласили. В личной жизни придется немало поволноваться за свою вторую половинку. Хотя, печальные последствия Весов обойдут стороной. На вечер не стоит назначать встречи, а лучше созвониться с партнерами

Скорпион

Вы чувствуете себя крайне неуверенно, терзаетесь подозрениями и сомнениями. То, что было плодом случайности или хитрости недоброжелателей, кажется вам дурным предзнаменованием, предупреждением судьбы.

Стрелец

Стрельцам стоит отвлечься от тем, связанных с партнерством и противостоянием. Уместно объявление перерыва в дискуссии: "заезженные" темы могут требовать нового ракурса рассмотрения, свежих аргументов. В исчерпавших себя договорах лучше поставить точку. Не стоит пытаться говорить что-то вслед уходящему оппоненту: вас уже вряд ли услышат.

Козерог

Критический день. Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако неблагоприятное расположение планет будет мешать осуществлению замыслов или полностью исключит взаимопонимание в общении. Ссоры с партнером и взаимные обиды могут полностью исключить сложившиеся отношения. Не исключено, что эмоции будут перехлестывать через край.

Водолей

День связан с усвоением космической энергии. Можете делать полезные покупки, начать ремонт в доме, делать перестановки. Вам предстоит проявить все свои организаторские способности и, приспосабливаясь к обстоятельствам, проявлять терпимость и творческий подход к делу.

Вероятно, ваш авторитет сегодня заметно укрепится. Появится возможность оценить или переосмыслить пройденный путь.

Рыбы

Вы можете оказаться в новой ситуации. Этот день лучше всего начинать спокойно, ничего не планируя, так как планы могут не сбыться. Вам будет довольно сложно сориентироваться в потоке информации и событий.

Мысли, чувства, поступки будут проявляться хаотично и бессистемно. Вероятны забывчивость и рассеянность.

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