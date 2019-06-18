Чому пацієнтам можуть вказати на двері та чи є в них альтернатива?

У Дніпрі два десятки дітей із важкою формою аутизму можуть залишитися без реабілітації. За словами батьків, дітей хочуть відрахувати з єдиного на Дніпропетровщині центру, який вони відвідують уже понад два роки.

Чому пацієнтам можуть вказати на двері та чи є в них альтернатива?

Керівництво центру соціальної реабілітації приголомшило батьків заявою: дітей із важкою формою аутизму можуть відрахувати із закладу.

"Было заялено, что теперь будет замена детей, одних на других, более или мение кратковоременная. Но это не важно, месяц-два или шесть месяцев ничего не дадут в плане реабилитации", - говорить Артем Мандатов, батько пацієнта центру соціальної реабілітації.

Батьки в розпачі. Кажуть: із таким діагнозом жоден з реабілітаційних центрів їхніх дітей не приймає.

"В нашем городе это единственный шанс сейчас здесь наших детей получать реабилитацию. К сожалению, група которая находиться сейчас здесь, это дети от которых отказались все", - говорить Вікторія Резніченко, мати пацієнтки центру соціальної реабілітації.

Батьки розповідають: у 2017 вони самостійно розробили програму з реабілітації аутистів. Почали практикувати в роботі з дітьми. Для цього працевлаштувалися в ребцентрі, хтось у штаті, а хтось як волонтер. Кажуть, за роки лікування в їхніх дітей помітний прогрес.

У центрі підтверджують, планують провести так звану ротацію пацієнтів. Кажуть, у них зараз черга охочих. Тому після літніх канікул усі пацієнти проходитимуть комісію.

"Эта реабилитационная комиссия будет смотреть состояние каждого ребенка, будет приниматься решение о том, продолжить здесь кому-то прохождение реабилитации, возможно кому-то придется временно отсюда и отчислить", - пояснює Володимир Кузьмін, заступник директора Дніпропетровського обласного центру соціальної реабілітації.

Лікарі-реабілітологи проти такої ротації. Кажуть, діти потребують безперервної допомоги.

"Речь идет о детях с тяжелыми формам аутизма, с огромным количеством коворбитных растройств, которые усложняют обучение. Иногда на это уходят месяцы а то и годы. Если через какой-то длительный период ты возвращаешься к реабилитации делать этот первый шаг еще тяжелее", - говорить Тетяна Лимар, лікар-реабілітолог центру соціальної реабілітації.

Коли в ситуацію втрутилися журналісти керівництво закладу викликали до обласної адміністрації на нараду з управлінцями. Тепер директор запевняє - жодну дитину з важкою формою аутизму не чіпатимуть, після літніх канікул вони продовжать курс реабілітації. А з чиновниками почали працювати над ідеєю відкриття філіалу.