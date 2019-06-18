Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Губы

Вы всегда воспринимаете вещи такими, какие они есть, и судите их по истинному значению, не пытаясь изменить, расшифровать их или понять их скрытое значение.

Деревья

Вы амбициозный человек, который всегда смотрит дальше, вы идеалист и ищете лучшее в любой ситуации.

Корни

Вы очень прогрессивный человек, всегда пытаетесь улучшить и изменить ситуацию.

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