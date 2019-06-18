В Індії десятки тисяч лікарів вийшли на загальнонаціональний страйк протестують проти насильства з боку пацієнтів. Акція відбулася на знак солідарності з медиками штату Західний Бенгал - там родичі померлого пацієнта жорстоко побили трьох лікарів.

Мітингарі тримали плакати з написами "Не кидайте каміння у тих, хто лікує ваші рани", в деяких були забинтовані голови та руки. Активісти вимагали запровадити суворіше покарання за напад на медичний персонал, а також збільшити кількість камер відеоспостереження у медзакладах.

"Влада має підтримувати медиків, так само повинні робити й пацієнти, а не вдаватися до насильства, коли щось не спрацьовує так, як вони хочуть", - говорить доктор Аруна Рамеш.