Лікарі Індії вийшли на загальнонаціональний страйк [ Редактировать ]
В Індії десятки тисяч лікарів вийшли на загальнонаціональний страйк протестують проти насильства з боку пацієнтів. Акція відбулася на знак солідарності з медиками штату Західний Бенгал - там родичі померлого пацієнта жорстоко побили трьох лікарів.
Мітингарі тримали плакати з написами "Не кидайте каміння у тих, хто лікує ваші рани", в деяких були забинтовані голови та руки. Активісти вимагали запровадити суворіше покарання за напад на медичний персонал, а також збільшити кількість камер відеоспостереження у медзакладах.
"Влада має підтримувати медиків, так само повинні робити й пацієнти, а не вдаватися до насильства, коли щось не спрацьовує так, як вони хочуть", - говорить доктор Аруна Рамеш.
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