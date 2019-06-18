У Єгипті запровадили надзвичайний стан у зв'язку зі смертю колишнього президента Мухамеда Мурсі. По всій території країни на вулиці вивели додаткові загони поліції.

Усіх правоохоронців повернули з відпусток, вжито додаткових заходів безпеки у держ-установах та мечетях. Нагадаю, експрезидент Єгипту помер у залі суду. Це сталося під час слухання його справи за звинуваченням у шпигунстві.

Мурсі - перший президент Єгипту, обраний на всенародному голосуванні. Він перебував при владі - близько року. Посаду покинув - через масові протести військових на чолі з нинішнім главою держави.

Відтоді отримав кілька тюремних вироків, зокрема за шпигунство на користь Катару, а також за розправу над протестувальниками.