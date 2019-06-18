Єгипет запровадив надзвичайний стан [ Редактировать ]
У Єгипті запровадили надзвичайний стан у зв'язку зі смертю колишнього президента Мухамеда Мурсі. По всій території країни на вулиці вивели додаткові загони поліції.
Усіх правоохоронців повернули з відпусток, вжито додаткових заходів безпеки у держ-установах та мечетях. Нагадаю, експрезидент Єгипту помер у залі суду. Це сталося під час слухання його справи за звинуваченням у шпигунстві.
Мурсі - перший президент Єгипту, обраний на всенародному голосуванні. Він перебував при владі - близько року. Посаду покинув - через масові протести військових на чолі з нинішнім главою держави.
Відтоді отримав кілька тюремних вироків, зокрема за шпигунство на користь Катару, а також за розправу над протестувальниками.
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