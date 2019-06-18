В Центральной избирательной комиссии заявили, что Конституционный суд не сможет остановить выборы своим решением. Он может лишь определить конституционность указа президента о роспуске Верховной Рады, сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипарчук "ВВС News Украина".

"Конституционный Суд не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - сказала Слипачук.

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Тем не менее председатель не смогла четко ответить, что будет делать ЦИК, если КСУ признает указ президента неконституционным. При этом она отметила: если суд решит, что указ не соответствует Конституции, то это будет означать, что нет такого указа.

"А значит - у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КСУ, чтобы ответить на этот вопрос", - сказала Слипачук.

По ее словам, сейчас ЦИК в "очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел".

"Он не может быть отложен или на какое-то время остановлен", - подытожила Слипачук.

Раньше сообщалось о том, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первую политическую партию из 167 членов на досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Первой стала партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция". А также в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду.