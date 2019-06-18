Гучне затримання у Франції. Під вартою колишній президент УЄФА Мішель Платіні. За що допитують футбольного чиновника? Дивіться в сюжеті.

Інформація про арешт легенди футболу швидко облетіла світові ЗМІ. За даними джерел у суді, на які посилається преса, Мішеля Платіні затримали за підозрою в корупції. Начебто він причетний до махінацій, завдяки яким Катар 2010 року отримав право провести Чемпіонат світу з футболу у 2022 році. Тоді президентом УЄФА був саме Платіні.

Невдовзі розгорівся скандал керівництво Спілки європейських футбольних асоціацій звинуватили в хабарництві: нібито Катар насправді купив собі право провести чемпіонат. Мішель Платіні отримав сумнівний переказ коштів у понад два мільйони доларів від колишнього президента ФІФА Зеппа Блаттера. Обидва стверджували, що переказ цілком прозорий. Цю справу розслідувала швейцарська прокуратура. 2015 року обох екс-чиновників усунули від футбольної діяльності. Однак торік у травні прокуратура зняла звинувачення з Платіні. За що ж його затримали у Франції? Адвокат підозрюваного не коментує.

Мовчать і в УЄФА. Нічого прокоментувати й Міжнародній федерації футболу - мовляв, інформація про затримання Платіні була тільки в пресі, і деталей вони не знають. За даними CNN, екс-чиновника доправили до відділку для неданная свідчень, але не висуваючи звинувачень. Прояснити ситуацію може офіційний коментар, з яким французька влада не квапиться. Шістдесятитри-річний Платіні досі перебуває під вартою в поліційному відділку в місті Нантре, що на околиці Парижа. Його вважають одним з найкращих футболістів вісімдесятих років, він був капітаном французької національної збірної. На посаді президента УЄФА Платіні працював з 2007 року.

З його ім'ям пов'язаний ще один корупційний скандал, а саме довкола проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії. Британські ЗМІ повідомляли, що чиновник отримав подарунок картину Пікассо в обмін на підтримку заявки Москви. Тоді звинувачення так і лишилися не доведеними.