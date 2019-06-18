Елена Зеленская поразила нарядом в Берлине (фото) [ Редактировать ]
Первая леди Украины, супруга президента Владимира Зеленского Елена часто публикует фотоотчеты с встреч и официальных визитов. И на каждом мероприятии Зеленская появляется в элегантных и обворажительных нарядах.
"Официальный визит Владимира продолжается, и сегодня мы в Берлине. Город с поразительной архитектурой и историей. Перед началом официальных мероприятий имела возможность ближе познакомиться со столицей Германии.
Экскурсия в здании немецкого парламента - Бундестага. В сопровождении жены посла Светланы Мельник пешая прогулка Потсдамской площадью, обзорная поездка на экскурсионном автобусе. А вы знали, что в берлинских экскурсионных автобусах действует украиноязычный аудиогид?", - подписала серию фото первая леди Украины.
Офіційний візит Володимира триває, і сьогодні ми в Берліні. Місто з вражаючою архітектурою та історією. Перед початком офіційних заходів мала можливість ближче познайомитися з столицею Німеччини. Екскурсія в будівлі німецького парламенту - Бундестагу. У супроводі дружини посла Світлани Мельник піша прогулянка Потсдамською площею, оглядова поїздка на екскурсійному автобусі. А ви знали, що в берлінських екскурсійних автобусах діє україномовний аудіогід?
Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)
Пользователи сети комментируют: "У нас очень красивая и стильная первая леди "," Радует и умиляет то, что Елена обычный, простой и по-видимому безпафосный человек ... очень хотелось бы, чтоб люди всегда оставались людьми в первую очередь, не смотрите га должность и статус!) мы верим в Вас Елена и Владимира! "," Очень стильная первая леди "," Какая красивая у нас первая леди "," Великолепная "," Самая обаятельная Леди Зе ".
Раньше сообщалось о том, что первая леди, жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена встретилась с супругой президента Франции Бриджит Макрон в Елисейком дворце. А также Елена Зеленская растрогала поклонников искренним признанием.
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