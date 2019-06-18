Володимир Гройсман відвідав Український Муніціпальний форум в Одесі [ Редактировать ]
Реформу децентралізації необхідно продовжити і захистити. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман на Українському Муніціпальному форумі в Одесі. За його словами, цей регіон - один з лідерів за темпами зростання регіональних бюджетів. В області вже сформовано 28 громад. Місцеві кошториси за чотири місяці поточного року зросли майже на 20 відсотків. Причому, Гройсман зазначив, що необхідно вдвічі скоротити кількість обласних та районних адміністрацій
"Ми зараз на порозі проведення реформи, яка об’єднує громади. В нас вже є райони де повноцінно створені територіальні громади. Але і далі залишається в нас там система державного управління, яка фактично дублює функції. Але і цього не потрібно допускати надалі.Принаймні при формуванні бюджету на 2020 рік. Тому завтра ми приймемо рішення про те що з 1 січня 20 року на 50 відсотків скоротити облдержадміністрації і райдержадміністрації. ", - говорить Володимир Гройсман прем'єр-міністр України.
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