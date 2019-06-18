Во время встречи в Берлине с крупным и средним бизнесом Германии президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале подготовки новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) в июле. Об этом сообщают в пресс-службе Администрации президента.

Глава государства подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Мировым банком и Европейским банком реконструкции и развития.

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"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", - подчеркнул Зеленский.

Также во время встречи стороны обсудили экспортные возможности Украины и изменения в законодательство, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.

Раньше сообщалось о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. А также Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и сделал заявление касательно коррупции в Украине.