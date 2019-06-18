"Дефолта не будет": важное заявление Зеленского о новой программе с МВФ [ Редактировать ]
Во время встречи в Берлине с крупным и средним бизнесом Германии президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале подготовки новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) в июле. Об этом сообщают в пресс-службе Администрации президента.
Глава государства подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Мировым банком и Европейским банком реконструкции и развития.
"Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", - подчеркнул Зеленский.
Также во время встречи стороны обсудили экспортные возможности Украины и изменения в законодательство, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.
Раньше сообщалось о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. А также Зеленский рассказал о разговоре с Путиным и сделал заявление касательно коррупции в Украине.
по теме
Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих в катастрофі ІЛ-76
А вже наступного тижня про війну на Донбасі президент України говоритиме в Європі. У понеділок Зеленський зустрінеться з керівництвом Франції, а у вівторок у Берліні з Ангелою Меркель
Ні дня без кадрових ротацій: минув перший місяць президентства Зеленського
На носі місяць президентства Володимира Зеленського. І це, певно, найдивніший перший місяць серед усіх президентів нашої держави
Закон об импичменте президента: Парубий подписал документ
Парубий подписал законопроект об импичменте президента Украины
Володимир Зеленський звільнив з посад 15 губернаторів
За словами заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки, - це тільки перша хвиля звільнень очільників ОДА
Володимир Зеленський ініціював процедуру звільнення очільників ГПУ та МЗС
Про початок процедури звільнення генпрокурора Юрія Луценко, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та дев'ятьох посадовців СБУ повідомили в Адміністрації Президента