Новая программа с Украиной: в МВФ назвали сроки [ Редактировать ]
В пятницу, 14 июля, на брифинге в Вашингтоне, директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс рассказал, когда буде обсуждаться вопрос о формате сотрудничества с Украиной.
Отвечая на вопрос о возможном запуске новой программы с Украиной сроком три или четыре года, Райс заявил, что в фонде ждут окончания выборов, прежде чем можно будет обсуждать этот вопрос
В то же время Райс заявил, что предварительно этот вопрос ставился во время визита миссии МВФ.
"Но мы хотим дождаться выборов, чтобы двигаться вперед", - добавил он.
Ранее мы писали о том, что в НБУ рассказали о планах на новую программу МВФ.
по теме
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 13 июня
В четверг, 13 июня, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились
НБУ снизил курс евро
На пятницу, 14 июня, Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс евро
НБУ отозвал лицензию на перевод денег в национальной валюте
Во вторник, 11 июня, НБУ отозвал лицензию на перевод денег в национальной валюте
Встреча Зеленского с представителями ЕБРР: о чем договорились
Зеленский провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 12 июня
В среду, 12 июня, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились