В пятницу, 14 июля, на брифинге в Вашингтоне, директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс рассказал, когда буде обсуждаться вопрос о формате сотрудничества с Украиной.

Отвечая на вопрос о возможном запуске новой программы с Украиной сроком три или четыре года, Райс заявил, что в фонде ждут окончания выборов, прежде чем можно будет обсуждать этот вопрос

В то же время Райс заявил, что предварительно этот вопрос ставился во время визита миссии МВФ.

"Но мы хотим дождаться выборов, чтобы двигаться вперед", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что в НБУ рассказали о планах на новую программу МВФ.