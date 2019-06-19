Евений Петросян регулярно удивляет фанатов новыми снимками. Так, и на этот раз артист порадовал поклонников "счастливым" фото.

Одни подписчики пришли в восторг от образа, а другие же, наоборот, раскритиковали: "Ваганыч, вы же солидный мужчина, к чему вам носки, которые смотрятся отдельно от туфель и Ваганыча? Носки не очень". На что артист ответил: "Вы стилист? Судя по профилю - нет! Оставьте это дело профессионалам.

Ранее сообщалось, что популярная певица, бывшая участница "ВИА Гры" Анна Седокова снова нарвалась на критику из-за нового фото.