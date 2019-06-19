Петросян резко отреагировал на критику в сети [ Редактировать ]
Евений Петросян регулярно удивляет фанатов новыми снимками. Так, и на этот раз артист порадовал поклонников "счастливым" фото.
Одни подписчики пришли в восторг от образа, а другие же, наоборот, раскритиковали: "Ваганыч, вы же солидный мужчина, к чему вам носки, которые смотрятся отдельно от туфель и Ваганыча? Носки не очень". На что артист ответил: "Вы стилист? Судя по профилю - нет! Оставьте это дело профессионалам.
Ранее сообщалось, что популярная певица, бывшая участница "ВИА Гры" Анна Седокова снова нарвалась на критику из-за нового фото.
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