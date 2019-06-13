В сети появилось свадебное фото Лазарева [ Редактировать ]
Поклонники популярного артиста Сергея Лазарева взволнованы информацией о женитьбе Лазарева.
На снимке артист стоит у алтаря, а возле него девушка в свадебном платье. По данным СМИ - девушка, стоящая рядом с Лазаревым - израильская модель. Снимок с "тайной" свадьбы не на шутку взволновал поклонниц популярного российского певца. Некоторые фанаты считают, что "свадебное" фото сделали на съемочной площадке и кто-то из присутствовавших мог воспользоваться моментом и тайно сделать снимок.
Фото: Instagram
Ранее сообщалось, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников дерзким мини, а также что Астафьеву заподозрили во вранье.
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