Поклонники популярного артиста Сергея Лазарева взволнованы информацией о женитьбе Лазарева.

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На снимке артист стоит у алтаря, а возле него девушка в свадебном платье. По данным СМИ - девушка, стоящая рядом с Лазаревым - израильская модель. Снимок с "тайной" свадьбы не на шутку взволновал поклонниц популярного российского певца. Некоторые фанаты считают, что "свадебное" фото сделали на съемочной площадке и кто-то из присутствовавших мог воспользоваться моментом и тайно сделать снимок.

Фото: Instagram

Ранее сообщалось, что популярная украинская телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников дерзким мини, а также что Астафьеву заподозрили во вранье.