У Сполучених Штатах затримали партію кокаїну на мільярд доларів. Вантаж наркотиків, загальною вагою 16,5 тонн, виявили на одному з суден у порту Філадельфії. Їх зберігали у 7 контейнерах.

Це - найбільша партія наркотиків в історії США .

Судно мало прямувати до Європи. Усіх членів екіпажу взяли під арешт. Їм висунуто офіційні звинувачення. Скільки підозрюваним загрожує за торгівлю наркотиками - не повідомляють.