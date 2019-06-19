У США вилучили партію кокаїну на мільярд доларів [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах затримали партію кокаїну на мільярд доларів. Вантаж наркотиків, загальною вагою 16,5 тонн, виявили на одному з суден у порту Філадельфії. Їх зберігали у 7 контейнерах.
Це - найбільша партія наркотиків в історії США .
Судно мало прямувати до Європи. Усіх членів екіпажу взяли під арешт. Їм висунуто офіційні звинувачення. Скільки підозрюваним загрожує за торгівлю наркотиками - не повідомляють.
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