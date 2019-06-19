На Оболони всплыл труп мужчины [ Редактировать ]
В Киеве на Оболони из озера достали труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.
Установлено, что умершему было 38 лет.
"18 июня в оперативно-координационный центр службы спасения поступило сообщение о том, что на озере Редькино находится тело мужчины", - говорится в сообщении.
Спасатели достали из труп, который находился на глубине 5 метров и на расстоянии 7 метров от берега.
Ранее сообщалось, что из реки Иржавец Киевской области достали труп молодой девушки.
по теме
Под Херсоном в страшном ДТП погибли дети
В Херсонской области в страшном ДТП погибли три человека, двое из них - дети
В Запорожье за долги похитили и застрелили мужчину
В Запорожье на улице Тульской неизвестные похитили мужчину, после чего угнали его автомобиль и застрелили его
В Киеве мать почти неделю жила с трупом сына
В Днепровском районе Киева по улице Ивана Сергиенко, 15 жильцы ощущали неприятный запах
У суді обирали запобіжний захід поліцейським-вбивцям 5-річного хлопчика
Двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі і одна куля влучила у 5-річного хлопчика
Полет на воздушном шаре для украинца обернулся трагедией
В Жидачевском районе Львовской области с воздушного шара упал мужчина