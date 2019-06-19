В Киеве на Оболони из озера достали труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.

Установлено, что умершему было 38 лет.

"18 июня в оперативно-координационный центр службы спасения поступило сообщение о том, что на озере Редькино находится тело мужчины", - говорится в сообщении.

Спасатели достали из труп, который находился на глубине 5 метров и на расстоянии 7 метров от берега.

Ранее сообщалось, что из реки Иржавец Киевской области достали труп молодой девушки.