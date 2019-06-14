Под Киевом всплыл труп девушки [ Редактировать ]
В пятницу, 14 июня, из реки Иржавец Киевской области достали труп молодой девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.
На реке Иржавец обнаружено тело девушки. На место происшествия выехали спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части города Яготин. С помощью веревки, лодки и пожарного багра спасатели доставили тело утопленника на берег. Погибшей оказалась женщина 1987 года рождения. Причины гибели устанавливает полиция.
Напомним, ранее сообщалось, что на центральном пляже Киева утонул мужчина. В состоянии алкогольного опьянения погибший хотел похвастаться друзьям, как он делает сальто, прыгая с тарзанки. Также недавно в Киеве на дне озера нашли тело подростка.
по теме
В Запорожье за долги похитили и застрелили мужчину
В Запорожье на улице Тульской неизвестные похитили мужчину, после чего угнали его автомобиль и застрелили его
Под Киевом мужчина зарубил друга и закопал в огороде
В городе Борисполь, Киевской области, мужчина зарубил оппонента
В Киеве мужчина умер во время сальто
Во вторник, 11 июня, на центральном пляже Киева утонул мужчина
В Днепре возле детской площадки ребенок нашел труп
В субботу, 1 июня, мальчик, игравший на детской площадке, заметил тело мужчины, лежащее под кустом
Полет на воздушном шаре для украинца обернулся трагедией
В Жидачевском районе Львовской области с воздушного шара упал мужчина