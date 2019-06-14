В пятницу, 14 июня, из реки Иржавец Киевской области достали труп молодой девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.

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На реке Иржавец обнаружено тело девушки. На место происшествия выехали спасатели 28-й Государственной пожарно-спасательной части города Яготин. С помощью веревки, лодки и пожарного багра спасатели доставили тело утопленника на берег. Погибшей оказалась женщина 1987 года рождения. Причины гибели устанавливает полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что на центральном пляже Киева утонул мужчина. В состоянии алкогольного опьянения погибший хотел похвастаться друзьям, как он делает сальто, прыгая с тарзанки. Также недавно в Киеве на дне озера нашли тело подростка.