Львів'яни, яким бракувало спілкування зі зміями, тепер можуть зітхнути з полегшенням. Перша в Україні змієферма відкрилася неподалік міста. Незвичне господарство зараз налічує приблизно півсотні голів. І хоча точно перераховувати кількість утриманців у місцевому вольєрі моя колега Христина Гашенко не захотіла , в чому я її добре розумію. Про незвичайний для України стартап вона зараз розкаже.

Живуть змії ось у такому вольєрі. Тут для них і камені, аби погрітися на сонці і солома аби сховатися від дощів. А також водойма, де вужі плавають та полюють на рибу.

Створити ферму підприємець Ірина Юськевич вирішила після того, як побувала в Азії. Наразі в її мініфермі майже 50 вужів.

"Зараз ми вирощуємо популяцію переслідуємо збільшення кількості змій. На майбутнє плануємо в ось цьому вольєрі зробити такий осередок де вони будуть випасатася і за років 3-4 будемо мати реальний підхід до м'яса, тому що змія досить довго росте", - говорить Ірина Юськевич, власниця зміїної ферми.

Харчуються плазуни молоком, рибою та перепелиними яйцями. Зазвичай змії харчуються раз на тиждень. Фермерка вже порахувала - утримувати одного плазуна на місяць коштуватиме 100 гривень.

"Немає жодних біологічного відходу, спостерігаючи за ними бачимо, що вони здорові, не агресивні, вони проходять карантинування, їдять якісну їжу", - говорить Ірина Юськевич, власниця зміїної ферми.

Втекти з клітки змії не можуть. У вольєрі подвійний захист, заспокоюють власники.

"Є конструкція металева. Є подвійний захист сітки. Є зовнішня для того, щоб люди не потрапили туди так без умовно кажучи дозволу. Другий момент є захисна тонка дрібна сітка. В тому числі і грунт захищений теж", - говорить Іван Юськевич, фермер.

М'ясо змій корисне, заявляє експерт зі здорового харчування Оксана Гайванович. За кордоном з них готують стейки чи суп-пюре, а також чіпси.

"Зміїне м'ясо це, в першу, чергу білок, який будує наш організм зміїне м'ясо містить дуже багато мікроелементів у зміїному м'ясі є всі вітаміни групи б, що позитивно впливає на обмін в організмі і відповідно на діяльність нервової системи", - говорить Оксана Гайванович, експерт зі здорового харчування.

Поруч з вужами господарі вирощують равликів. Згодом планують розводити й отруйних змій.