В Донецкой области в городе Авдеевка произошел страшный инцидент. Прохожие обнаружили бездыханное тело мужчины на берегу озера, передает "УНН".

Отмечается, что труп мужчины лежал в песчаном карьере, он был одет в одни лишь купальные плавки. Правоохранители осмотрели тело и установили, что на вид погибшему около 30-35 лет. Они также обнаружили гематомы на лице у покойного.

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Начато досудебное расследование по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Сейчас устанавливается личность погибшего и обстоятельства смерти.

Ранее сообщалось, что под Киевом всплыл труп девушки, а также мужчина умер во время сальто.