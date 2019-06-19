В Соломенском районе Киева произошел ужасающий инцидент. Во время распития алкоголя в компании между мужчинами возник конфликт, вследствие чего произошло драка. В результате, от полученных травм один из мужчин скончался на месте, передает пресс-служба Нацполиции Украины.

По предварительной информации, в доме происходила семейная ссора, в последствии которой 28 летний сын избил свою мать и убил ее мужа. После содеянного убийца скрылся в неизвестном направлении.

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По приезду врачи констатировали смерть пострадавшего, а женщину госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. У нее были множественные синяки и ссадины.

В ходе отработки прилегающей территории полицейские заметили подозреваемого, похожего по описанию на сына потерпевшей. Мужчину задержали. Оказалось, ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей за кражи.

Фото: Нацполиция

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина повесился в палате больницы, а также студента выбросили из окна.