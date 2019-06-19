В селе Первомайское Измаильского района Одесской области произошла ужасная трагедия. На пенсионера напали неизвестные люди и забили его до смерти, передает "УНН".

Отмечается, что происшествие произошло в собственном доме погибшего.

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Обнаружив тело мужчины 1940 года рождения, эксперты насчитали у него не менее пяти рубленых ран головы.

По предварительной информации, из дома ничего не пропало, обстановка в доме не нарушена.

Сейчас начато досудебное расследование по статьи 115 УК Украины (умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастных к нему лица.

Ранее сообщалось, что в столичном лесу нашли труп студента, а также под Тернополем жестоко убили мужчину.