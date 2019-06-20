Попри вогневі атаки російських окупантів - українські військові дають гідну відсіч. Відповідь противник отримує на кожен обстріл. При цьому, наші бійці докладають усіх зусиль аби не були зруйновані важливі об'єкти інфраструктури.

Геннадій Вівденко продовжить.

Ось там Висилівська насосна станція. Дуже важливий стратегічний об'єкт. Там також і позиції бойовиків, звідки вони гатять по українських силах. Але оборонцям категорично заборонено відповідати в той бік вогнем.

"Ми не можемо відкривати вогонь у відповідь. Як по цивільним людям стріляти", - говорить Руслан, військовослужбовець ЗСУ.

Станція міститься в селищі Василівка під окупованим містечком Ясинувата. На відстані трохи більше ніж кілометр від позицій об'єднаних сил. Вона вкрай важлива для водопостачання мирних жителів окупованої території Донбасу.

"Вони провокують нас, щоб ми туди стріляли, але ми на провокації не ведемося. В основному кулемети - СПГ, РПГ. Щоб ми дали ответку по насосній станції", - говорить Руслан, військовослужбовець ЗСУ.

Бойовики спеціально привозять знімальні групи, щоб завдати якнайбільших уражень об'єднаним силам і відзняти факти нібито варварських обстрілів з боку української сторони.

"Перероблюють заряди на РПГ. Роблять без самоліквідаторів щоб летіло далі, залетів на нашу позицію не розірвався нам трошки пощастило. Там були скрутки з цвяхами на скотчі", - говорить позивний "Кіт", військовослужбовець ЗСУ.

До того з боку окупаційних військ прибула група снайперів. Хлопці виманюють їх так званою "лялькою", вона вже має кілька влучань, однак учасника бойових дій їй давати ще зарано, - жартують воїни.

"Пробуємо їх на таких антиснайперів витягнути, цього доб'ємося. Імені нема, ще не заробив. УБД треба заробити, так просто не дають. Заробить, тоді буде видно", - говорить позивний "Кум", військовослужбовець ЗСУ.