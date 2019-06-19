Чи не вісімсот поправок із понад чотирьох тисяч. Уже традиційно середа в парламенті - майже вихідний. Та й питання на порядку денному незмінне - виборчий кодекс.

Утім у депутатів дедалі більше зауважень до документа. Чим саме незадоволені народні обранці - дізналася Ксенія Барвіненко.

Чекали відкритих списків і скасування мажоритарки, а можуть отримати стовідсоткову мажоритарну систему. Чим більше поправок розглядають нардепи у виборчому кодексі - тим більше їхнє невдоволення.

"Я б назвав те, що зараз пропонується проголосувати - це стовісоткова мажоритарка. Тому що де факто депутати підуть по регіонах, вони будуть закріплені за регіональними списками і це є дефакто така мажоритарка, відкритість в ньому тільки та, що люди зможуть із мінімально п'яти кандидатів від партії обрати когось і якщо цей хтось наприклад номер два зможе набрати більше ніж номер один його можуть переставити в списку", - говорить Олексій Рябчин, народний депутат, "Батьківщина".

Та ще й профільний комітет фактично віддав увесь кодекс на відкуп депутатам. У таблицях із поправками ні рекомендацій, ні заперечень, усі зауваження - на обговорення залу.

"Таблиці величезні які нам роздали то там немає рішень комітету підтримати це, це відхилити, якщо подивитись стовпчики то перше читання, пропозиції і поправки, а далі на обговорення. Як можна ці тисячі сторінок і поправок обговорювати в залі, коли зал пустий - для мене це незрозуміло, для мене це свідомо поставили законопроект, який заповнить час не дать можливість провести щось корисне", - вважає Оксана Продан, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

Утім навіть обговорювати поправки під куполом нікому. У залі зо два десятки нардепів, переважно автори зауважень. Тож навіть негоди провести результативне голосування - немає.

"Тут половина депутатів це мажоритарники, які хочуть потрапити по своїм мажоритарним округам знову в парламент. І ці люди не зацікавлені в створенні нового кодексу, вони будуть затягувати до рішення КСУ, коли буде рішення тоду буде зрозуміло пройде чи не пройде цей виборчий кодекс, якщо рішення ксу буде що рішення дострокові вибори відбудуться що це конституційно то парламент має щанс проголосувати цей виборчий кодекс. Доля мені найжаливіші поправки - вони там десь 2,5 тисяч. Це поправки про зниження бар'єру до 2-3%, тому що ці поправки дадуть можливість реальним, а не олігархічним історіям, за якими не стоять мільярдні гроші і канали країни, зайти в парламенті. Тоді в України зявиться шанс отримати в парламенті справді позасистемні сили", - говорить Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний.

Та не списками єдиними. Виборчий кодекс - комплексний закон, і регулюватиме вибори в державі на всіх рівнях. У "Самопомочі" сподіваються, що депутати мобілізують сили.

"Там були дуже важливі поправки які стосуються порядку і строку обрання голови ЦВК, які стосуються порядку ведення політичної агітації, поправки які стосуються регламентування ведення політичної реклами, щоби олігархи перестали контролювати весь українських політикум, там було дуже багато важливих поправок", - говорить Руслан Сидорович, народний депутат, "Самопоміч".

А між голосуваннями нардепи обговорюють і кадрові питання. Зокрема кандидата на посаду очільника МЗС. Адже наступного тижня - сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, і там має бути голова міністерства.

"Там ситуація виглядає так, це не лише питання ПАРЄ, це питання комітету міністрів це виконавчий орган ради європи, туди делегати і депутати від парламенту доступу не мають, там працюють міністри іноземних справ, а сьогодні в нас міністр на двох заявах про звільнення", - говорить Леонід Ємець, народний депутат, "Народний фронт".

А от в опозиції налаштовані не надто оптимістично. Там переконані - Верховна Рада й надалі саботуватиме президентські ініціативи.

"Вже місяць Прийстайко кандидатом на посаду МЗС, але це не врятовує ситуацію. Ми маємо наяву політичний саботаж з боку частини Верховної Ради і треба, щоб люди це знали, частини, а не весь депутатський корпус, огризки коаліції, які спробував управляти в нелегітимний засіб суспільними відносинами і країною вони щас зайшли в жорсткий кут політичних саботажу", - говорить Василь Німченко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Попри це в кулуарах обговорюють, що кадрові питання можна вирішити на позачерговому пленарному засіданні, можливо навіть наступного тижня.