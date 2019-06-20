В конце июня 2019 года трех знаков зодиака ожидает кардинальные изменения в жизни. Об этом раскзал астролог Павел Глоба. Среди этих знаков - Рыбы, Раки и Водолеи, пишет "Униан".

Рак

Попробуйте контролировать каждое свое слово и мысли для того, чтобы не рассказать о своих планах на будущее, тогда они сбудутся.

Выработайте в себе умение твердо говорить людям - нет, потому что вашей чрезмерной добротой пользуются все. Осознайте же наконец, что люди, которые крутятся возле вас, на самом деле преследуют свои личные цели.

Рыбы

До конца июня 2019 года этот знак зодиака почувствует много приятных моментов, а также у него будет много встреч, на которые он так долго ждал. Астролог советует в любых делах поддерживать порядок, иначе есть реальный риск потерять все.

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Рыбам важно простить своих обидчиков. При этом категорически нельзя им мстить.

Водолей

Людям, рожденным под этим зодиакальным созвездием, необходимо находиться в состоянии покоя и ни в коем случае не паниковать. Накопленные проблемы скоро будут решены, поэтому стоит поберечь свои нервы.

Самое важное это то, что черную полосу скоро сменит светлая. Только ваша внутренняя вера в себя поможет справиться с любыми сложными вопросами.

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