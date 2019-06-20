Сьогодні вночі помер черкаський журналіст Вадим Комаров, якого побили 4 травня. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Від часу нападу Комаров був без свідомості, у стані коми. Серед версій нападу, а тепер й убивства, фігурує професійна діяльність журналіста. Злочинців, які побили Комарова, не знайшли.