У Неваді зійшов з рейок потяг зі зброєю (відео) [ Редактировать ]
У Неваді зійшов з рейок потяг зі зброєю та вибухівкою. Аварії зазнали всі 22 вагони. На щастя, минулося без постраждалих та масштабної катастрофи - військовий вантаж не здетонував.
Розлилася олія з однієї з цистерн та дизпаливо. Однак із міркувань безпеки на кілька годин була перекрита жвава сусідня автотраса. Причини аварії з'ясовують.
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