У Неваді зійшов з рейок потяг зі зброєю та вибухівкою. Аварії зазнали всі 22 вагони. На щастя, минулося без постраждалих та масштабної катастрофи - військовий вантаж не здетонував.

Розлилася олія з однієї з цистерн та дизпаливо. Однак із міркувань безпеки на кілька годин була перекрита жвава сусідня автотраса. Причини аварії з'ясовують.