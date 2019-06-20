Что нужно знать о детском загаре? В нашем новом блоге вы сможете узнать правила безопасного загара, а также расскажем, что делать, если ребенок обгорел на солнце.

Детская кожа нежнее взрослой. Поэтому загорать, как взрослые, дети не могут. Как правильно организовать нахождение ваше и ребенка под солнцем, чтобы извлечь из этого максимальную пользу, смотрите в нашем блоге.

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