Солнечный ожог: первая помощь [ Редактировать ]
Что нужно знать о детском загаре? В нашем новом блоге вы сможете узнать правила безопасного загара, а также расскажем, что делать, если ребенок обгорел на солнце.
Детская кожа нежнее взрослой. Поэтому загорать, как взрослые, дети не могут. Как правильно организовать нахождение ваше и ребенка под солнцем, чтобы извлечь из этого максимальную пользу, смотрите в нашем блоге.
Читайте также, где можно купаться в Киеве.
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