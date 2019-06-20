Конституційний Суд України визнав указ президента Зеленського про розпуск Ради таким, що відповідає Основному Закону. "За" проголосували 11 суддів, проти - п'ятеро. Про це повідомили кілька джерел у суді.

Офіційної заяви наразі немає. Як відомо, своїм указом Володимир Зеленський достроково припинив повноваження парламенту і призначив дочасні виборі на 21 липня. І сьогодні ж в останній день прийому документів для реєстрації кандидатів у нардепи надійшло анонімне повідомлення про мінування "Центрвиборчкому".

Роботу ЦВК зупинили на кілька годин, з будівлі евакуювали майже 250 людей. Зрештою, як і в інших випадках, вибухівки не знайшли. Станом натепер до комісії надійшли документи від восьмисот тридцяти дев'яти охочих балотуватися до парламенту.

Свої звернення кандидати зможуть відкликати до восьмого липня. Що ж до виборців, то в ЦВК зазначили, що громадяни можуть змінити місце голосування до 15 липня включно.