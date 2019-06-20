Перші за останнє десятиліття слухання щодо можливих репарацій нащадкам рабів відбулися в американському конгресі. Серед тих, хто свідчив перед комітетом, актор Денні Гловер, чия прабабуся народилася у рабстві.

За його словами, ухвалення такого законопроекту "допоможе відновити справедливість". Питання щодо репарацій обговорюють у США ще з другої половини ХІХ століття, коли закінчилася Громадянська війна.