Рейдерська атака на Житомирщині: хто намагався підірвати нафтобазу? [ Редактировать ]
Смертельно небезпечна політика. В місті Коростень, що на Житомирщині, невідомі намагалися підірвати місцеву нафтобазу. А раніше кинули гранати у бензовози, а також розстріляли з гранатометів будинок власника цієї нафтобази.
Постраждалий впевнений - все через політику, бо перейшов дорогу людям, які будуть обиратися у Верховну Раду.
Коростенська паливно-мастильна база. Тут та поблизу в залізничних цистернах десятки тонн бензину та нафтопродуктів. І саме сюди невідомі, пізно вночі кинули три запалювальні чи то пристрої, чи то гранати.
"Почула такий голосний звук і у вікно побачила зарево. І дуже страшно було", - розповідає Тетяна, співробітниця паливної бази.
"Произошло это все на вот этом месте. Никто даже не думал, что такое может быть. Мы вызвали все службы, які маємо визивати по нашій інструкції", - говорить Віталій Камінський, співробітник паливної бази.
Один із вибухів зафіксували камери спостереження. На щастя, паливо не загорілось та не здетонувало. Інакше місцевість навкруги перетворилася б на справжнє пекло.
"Три бо 200 тисяч літрів бочки вони повні були. Стояли ж цестерни під слів вони теж були повні, якби почалися взриви, пожежа, тут ще 5 бочок і бензин який дуже воспламеняеться, пари. Чуть вогня і вони б взірвалися", - говорить Руслан, співробітник паливної бази.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За статтею хуліганство.
"Наразі відкрите кримінальне провадження - за статетю 296, частина перша ККУ - хуліганство. Проводяться слідчі дії - проводяться ряд експертиз", - говорить Олена Волковська, співробітниця Коростинсько віділу поліції.
Проте в Коростені це не перший випадок такого своєрідного хуліганства. Вже деякий час тут використовують гранатомети та ручні гранати, розповів нам власник нафтобази. Підприємець каже - вже декілька разів чинили замах на його життя, життя близьких та співробітників.
"Поцілили дві гранати РГД в наші бензовози на стоянці, кинули для того щоб підірвати. Наступний випадок став через 20 днів, з РПГ два рази булу вистрелено в мій будинок. І поліція спочатку це зарееструвало як хуліганство, а потім коли ми підняли шум перекваліфікували в навмисне вбивство", - говорить Володимир Петренко, власник паливної бази.
За словами Володимира Петренка все через вибори до Верховної Ради. Він підтримує одного з кандидатів. А його оппонент в такий спосіб намагається витиснути його з політичного життя.
"Я повність впевнений і можу чітко сказати що це зв'язано з політикою - раз. І з появою одіозних людей у нас на окрузі. Все", - говорить Володимир Петренко, власник паливної.
Попри використання армійського озброєння в мирному на перший погляд місті - ці напади поки що не розслідували.
"Всі зведення у нас зареестровані та внесені в реестр досудових розслідувань - наразі проводиться слідство", - говорить Олена Волковська, співробітниця Коростинсько віділу поліції.
"Данна ситуація просто дійшла до кипячої точки і ми більше мовчати не можемо. Ми вимагаємо від поліціі поставити крапку в цих справах", - говорить Володимир Петренко, власник паливної.
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