Підтримувати медицину та розвивати економіку. Це одні з головних пунктів програми "Опозиційної платформи - За життя". Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час візиту до Запоріжжя. Говорив і про те, як знизити високі тарифи та підвищити зарплати. Подробиці - у наступному матеріалі

"От доктора зависит наша судьба, наше будущее, наша жизнь. И очень важно, чтобы и доктор чувствовал, что государство о нем заботится".

Так розпочав зустріч із запорізькими медиками народний депутат Юрій Бойко. Каже, знає про проблеми в медичному секторі. Тільки в одній обласній лікарні Запоріжжя чи не щодня заяву на звільнення пишуть три-чотири медика. Хірурги та інший висококваліфікований персонал їдуть до Чехії та Польщі. Там і умови кращі. І зарплатня - більша. Який вихід - запитували у співголови партії "опозиційна платформа - За життя".

"И какие пути вы видите улучшения материального положения медицинских работников? - Надо выполнить то, что в любом законодательстве отражено - 5 % ВВП на финансирование медицины. Отсюда средняя зарплата врача как в промышленности - 12 тысяч. А не 7 тысяч как сейчас. Кстати, это тоже общепринято и так должно быть. Это наш путь", - відповідає на питання лікаря Юрій Бойко.

Загалом в Україні на заробітки виїхали майже 70 тисяч лікарів. А нових працівників бракує. Престиж професії падає. Один з виходів з ситуації, що склалася, каже Юрій Бойко, - страхова медицина.

"Врачи видят, насколько тяжело сегодня и пациентам, и им выполнять свои должностные обязанности в условиях недофинансирования, отсутствия вменяемой политики министерства здравоохранения, а его как такового нет. Поэтому и ответы очень простые. Увеличение финансирования, то что мы будем делать после парламентских выборов", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Окрім медицини, зауважує Юрій Бойко, державної підтримки потребує і реальний сектор економіки. Так, запорізький кабельний завод, останні роки потерпає через розрив економічних зв'язків із країнами СНД. Тоді як на вітчизняному ринку переваги отримали іноземні імпортери кабельної та трансформаторної продукції.

"Упали в первую очередь по этому направлению, продажи трансформаторов. Это вот такие провода. - Упали объемы на трансформаторном? Соответственно это… - Автоматически у нас снизились объемы по этому направлению. - А мы ж были на трансформаторном, говорили, что у него конечно объемы упали сильно. Отечественная энергетика перестала брать. Рынки позакрывали".

Як повернути втрачені ринки збуту, на заводі знають.

"Стабильность. Отсутствие каких-то колебаний в государстве измена курсов там и всего прочего. Любая измена курса может повести за собой нестабильность в государстве", - говорить Юрій Тименко, працівник Запорізького кабельного заводу.

Говорили на підприємстві не лише про ринки збуту. Високі комунальні тарифи - ось що болить сьогодні майже кожному українцю.

"Выход только один - это зарплату повышать. А как это сделать? А это сделать снизив стоимость энергоносителей. Потому что сегодня, когда предприятие платит за энергоносители в 8 раз больше чем раньше за газ и в 4 раза больше за электроэнергию, возьми дешевле энергоносители и эти деньги направь на зарплату. Разумно? Разумно", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Окрім економічних питань, обговорювали й політичні. Так, на острові Хортиця співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко представив місцеву команду однодумців. Це люди, які підуть на вибори за партійном списком та у мажоритарних округах.

"Мы надеемся на то, что когда мы реализуем свою программу, когда мы придем в парламент, получим возможность влиять на власть, потому, что у нас парламентско-президентская республика, мы решим вопросы, которые волнуют людей - вопросы мира, вопросы снижения тарифов, поддержка предприятий", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

На Хортиці Юрій Бойко також відвідав старовинний храм козаків. Там народний депутат поставив свічку за майбутнє України.