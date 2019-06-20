Тысячи протестующих в Тбилиси ворвались в здание парламента. Об этом сообщает "Грузия-Online".

"В эти минуты участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии. Полиция, оснащенная дубинками и щитами, пытается остановить их вторжение", - говорится в сообщении.

Известно, что полиция не применяет дубинки или другие специальные средства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.

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Напомним, В Тбилиси (столица Грузии) народ вышел на акцию протеста к зданию парламента из-за поведения российской делегации, прибывшей в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Известно, что скандал разгорелся из-за того, что российский депутат, член Коммунистической партии, Сергей Гаврилов открыл сессию ассамблеи, сидя в кресле спикера парламента. Продолжить выступление Гаврилову не позволили депутаты оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" - они заблокировали трибуну.