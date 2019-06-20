В Тбилиси (столица Грузии) народ вышел на акцию протеста к зданию парламента из-за поведения российской делегации, прибывшей в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия, сообщает "Европейская правда".

Известно, что скандал разгорелся из-за того, что российский депутат, член Коммунистической партии, Сергей Гаврилов открыл сессию ассамблеи, сидя в кресле спикера парламента. Продолжить выступление Гаврилову не позволили депутаты оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" - они заблокировали трибуну.

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После срыва заседания члены российской делегации вернулись в отель. У входа в здание в течение трех часов длилась акция протеста: участники требовали, чтобы Гаврилов публично извинился за свои действия и немедленно покинул страну. Российская делегация в сопровождении усиленной охраны уже вылетела из Грузии.

Руководство правящей партии Грузии объяснило участие российского коммуниста в заседании "протокольной ошибкой". СМИ сообщают, что последствием этого станет отставка спикера парламента Грузии.

Некоторые партии уже заявили, что намерены присоединиться к протесту и будут требовать досрочных выборов. Известно, что акции протеста распространились не только по Тбилиси, но и по другим городам государства.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем возможном скором визите в Тбилиси. А также Зеленский отправил омбудсмена по правам ребенка с важным поручением в Грузию.