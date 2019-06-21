У Парижі на річці Сена пропонують незвичайний серфінг [ Редактировать ]
Незвичайний серфінг тепер пропонують на річці Сена в передмісті Парижа. Хвилі для нього не потрібні, адже охочим видають електричні дошки з двигуном. Атракціон влаштувала компанія-виробник такого спорядження. Його можна брати в оренду або ж придбати за 6 із половиною тисяч євро.
"Ми створили таку дошку, щоб подарувати людям незабутні відчуття, дати їм змогу спробувати серфінг, не виїжджаючи далеко. Коли катаєшся, здається, що летиш у повітрі, над водою. Відчуття схожі на те, коли їдеш на сноуборді по ідеальному сніговому схилу", - говорить Сайріл Косте, представник компанії-виробника.
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