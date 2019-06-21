Ночівлю в паризькому Діснейленді виграла пара з Бельгії. Таку можливість гостям парку розваг запропонували вперше. Переможців обирали в соцмережах - серед 3 тисяч охочих. Треба було написати пост і пояснити чому мрієте провести ніч у товаристві улюблених казкових персонажів. Щасливці каталися на атракціонах, зустрілися з Мікі Маусом та Королем Левом, споглядали святковий феєрверк.

"Щоразу, відвідуючи Діснейленд, ми захоплюємося магією цього місця. А тепер мали змогу відчути її наповну. Ми хотіли насолодитися кожною миттю. Ніколи не забудемо цього дня", - говорить Марі Кроммен, переможниця конкурсу.

"Можна сказати, що ми увійшли в історію. Бо раніше ніхто не ночував у цьому парку. Для нас це унікальна можливість, ми в захваті", - говорить Арно Малмеді, переможець конкурсу.