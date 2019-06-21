Популярная украинская артистка Тина Кароль растрогала поклонников нежным образом. Так, артистка поделилась с подписчиками новым снимком.

Фанаты сразу же отметили красоту глаз артистки: "И все равно ни одно фото не передаст то, насколько твои глаза красивые и глубочайшие, когда они в метре напротив", "Какие красивые глаза!", "Тина, вы просто потрясающая!", "Сама нежность".

Ранее сообщалось, что Анна Седокова, популярная певица, которая раньше пела в группе "ВИА Гра", шокировала фанатов откровенным фото. Также недавно украинская певица Настя Каменских впервые поделилась с фанатами видео, на котором показала, какую вечеринку ей организовали подруги.