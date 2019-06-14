Слишком горячо: Тина Кароль взбудоражила фото в постели [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с фанатами снимком, где она позирует в постели. Звезда предстала в соблазнительном образе.
На фото Кароль позирует в черном топе, оголяющем грудь и шортах. Многим фанатам по вкусу пришлась фотография артистки. Так, в адрес звезды посыпалось много лестных комментариев: "Красивая!", "Шикарная", "Очень красивая фигура", "Зачем так красиво?", И тут у меня отпала челюсть", "Слишком горячо".
Ранее мы писали, что украинская певица Тина Кароль, которая обожает носить яркие и стильные наряды, поразила сеть откровенным образом. Ранее Тина Кароль похвасталась стройной фигурой, а также популярная украинская певица взбудоражила фанатов новым откровенным образом.
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